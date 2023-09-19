В Британии напомнили об опасности ядерного конфликта

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад считает необходимым приложить все усилия, чтобы конфликт на Украине не перерос в ядерный. Об этом он заявил в диалоге с одним из членов британского парламента. Его слова опубликовала Палата общин.

По мнению чиновника, ситуация на Украине исключительно серьёзная, однако "не является ядерным кризисом и не должна таковым стать". Ахмад обвинил Россию в том, что она якобы угрожает ядерным вооружением, чтобы союзники Киева не поддерживали его. Также он подчеркнул, что любое задействование химического, биологического или ядерного оружия заставит столкнуться с тяжелейшими последствиями, и призвал Москву снизить напряжённость конфликта.