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18 сентября, 20:56

Бакаев до конца года будет играть в ОАЭ

UAEkick: Хавбек "Зенита" Бакаев перейдёт в "Аль-Вахда" из ОАЭ

Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев будет играть за ФК "Аль-Вахда" из Объединённых Арабских Эмиратов. Футболист уже вылетел в Абу-Даби, сообщил портал UAEkick со ссылкой на источники.

Переход спортсмена будет организован на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона, отметили журналисты.

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Бакаев пришёл в "Зенит" из московского "Спартака" в 2022 году. Выступая за петербургский клуб, хавбек принял участие в 34 матчах, где забил три гола и сделал три ассиста. Его контракт с командой из Северной столицы рассчитан до 2025 года.

Ранее "Спартак" принял решение передать двоих своих нападающих французскому "Клермону" и испанской "Эспаньоле" на правах аренды. Речь идёт о Шамаре Николсоне и Кейте Бальде.

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VK / ФК "Зенит"

Илья Пушкарев
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