Бакаев до конца года будет играть в ОАЭ
UAEkick: Хавбек "Зенита" Бакаев перейдёт в "Аль-Вахда" из ОАЭ
Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев будет играть за ФК "Аль-Вахда" из Объединённых Арабских Эмиратов. Футболист уже вылетел в Абу-Даби, сообщил портал UAEkick со ссылкой на источники.
Переход спортсмена будет организован на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона, отметили журналисты.
Бакаев пришёл в "Зенит" из московского "Спартака" в 2022 году. Выступая за петербургский клуб, хавбек принял участие в 34 матчах, где забил три гола и сделал три ассиста. Его контракт с командой из Северной столицы рассчитан до 2025 года.
Ранее "Спартак" принял решение передать двоих своих нападающих французскому "Клермону" и испанской "Эспаньоле" на правах аренды. Речь идёт о Шамаре Николсоне и Кейте Бальде.
VK / ФК "Зенит"