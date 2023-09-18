Бакаев до конца года будет играть в ОАЭ

Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев будет играть за ФК "Аль-Вахда" из Объединённых Арабских Эмиратов. Футболист уже вылетел в Абу-Даби, сообщил портал UAEkick со ссылкой на источники.

Переход спортсмена будет организован на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона, отметили журналисты.

Бакаев пришёл в "Зенит" из московского "Спартака" в 2022 году. Выступая за петербургский клуб, хавбек принял участие в 34 матчах, где забил три гола и сделал три ассиста. Его контракт с командой из Северной столицы рассчитан до 2025 года.