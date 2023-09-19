Синоптики прогнозируют туман в Москве до утра вторника
В Москве до утра 19 сентября ожидается туман с сокращением видимости
В Москве в ближайшие часы и до восьми утра вторника, 19 сентября, ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Неблагоприятные погодные условия могут способствовать образованию пробок и ДТП, предупреждает департамент. В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим и избегать внезапных манёвров, а пешеходам рекомендуют использовать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в следующие выходные может потеплеть до 22–27 градусов благодаря антициклону-трансформеру. По его словам, есть вероятность, что падёт температурный рекорд 99-летней давности, когда воздух прогрелся до 25,4 градуса.
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