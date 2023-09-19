Синоптики прогнозируют туман в Москве до утра вторника

В Москве в ближайшие часы и до восьми утра вторника, 19 сентября, ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Неблагоприятные погодные условия могут способствовать образованию пробок и ДТП, предупреждает департамент. В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим и избегать внезапных манёвров, а пешеходам рекомендуют использовать одежду со светоотражающими элементами.