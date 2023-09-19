Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Оттава высылает высокопоставленного индийского дипломата. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она уточнила, что этот человек представляет разведку Индии и подозревается в причастности к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. По словам Жоли, Оттава не будет терпеть "вмешательство в свои дела".