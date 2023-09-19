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18 сентября, 21:54

Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Оттава высылает высокопоставленного индийского дипломата. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она уточнила, что этот человек представляет разведку Индии и подозревается в причастности к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. По словам Жоли, Оттава не будет терпеть "вмешательство в свои дела".

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А ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Индия и Китай не способны к анализу собственных политических шагов, так как интеллектуально не развиты. Такой вывод он сделал на основании того, что эти страны поддерживают Россию.

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Freepik / TravelScape

Лариса Сафронова
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