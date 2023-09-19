Игрок "Гавра" Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции
Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции. Футболист перешёл во французский клуб из "Зенита" в июле текущего года.
"Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад", — сказал Кузяев в интервью Prime Video. Также он указал, что начал изучать французский и назвал его "не очень тяжёлым языком, но со своими деталями".
Напомним, дебютный гол за "Гавр" Кузяев забил 20 августа. Пострадал "Брест". Однако победить команде россиянина его гол не помог.
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