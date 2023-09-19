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19 сентября, 03:13

Игрок "Гавра" Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции. Футболист перешёл во французский клуб из "Зенита" в июле текущего года.

"Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад", — сказал Кузяев в интервью Prime Video. Также он указал, что начал изучать французский и назвал его "не очень тяжёлым языком, но со своими деталями".

Экс-футболист "Зенита" Кузяев забил второй гол за французский "Гавр"

Экс-футболист "Зенита" Кузяев забил второй гол за французский "Гавр"

Напомним, дебютный гол за "Гавр" Кузяев забил 20 августа. Пострадал "Брест". Однако победить команде россиянина его гол не помог.

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hac-foot.com

Артур Лапсаков
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