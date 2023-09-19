Индия отвергла обвинения в причастности к убийству в Канаде сикхского активиста

Обвинения Оттавы в причастности Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара абсурдны. Об этом говорится в распространённом заявлении индийского Министерства иностранных дел.

"Такие необоснованные обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от халистанских террористов и экстремистов, которые получили убежище в Канаде и продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии", — утверждает ведомство, призывая Правительство Канады к эффективным мерам по отношению к "антииндийским элементам, действующим на её территории".