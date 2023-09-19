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19 сентября, 04:12

Эрдоган считает, что украинский конфликт будет долгим

Конфликт на Украине не закончится в скором времени. Такое мнение привёл в интервью американскому каналу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", — сказал турецкий лидер.

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При этом Эрдоган признал, что российский президент Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта". Это то, что глава российского государства сказал коллеге из Анкары. И Эрдоган признал, что верит его словам.

Ранее Владимир Зеленский исключил возможность закончить конфликт с отказом Киева от территорий. Кроме того, он анонсировал продолжение контрнаступления и после окончания благоприятных на то климатических условий.

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tccb.gov.tr

Артур Лапсаков
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