Эрдоган считает, что украинский конфликт будет долгим

Конфликт на Украине не закончится в скором времени. Такое мнение привёл в интервью американскому каналу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", — сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган признал, что российский президент Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта". Это то, что глава российского государства сказал коллеге из Анкары. И Эрдоган признал, что верит его словам.