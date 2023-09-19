Украинские военнослужащие начали добровольно складывать оружие и выходить к ВС РФ на Сватовском направлении, рассказал российский боец, находящийся на данном участке фронта. По его словам, только вчера им сдались три человека.

"Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

На опубликованных агентством кадрах видно, как вышеназванные украинские военнослужащие, сложив оружие, медленно выходят к нашим бойцам и ложатся на землю. Один из них снимает бронежилет.