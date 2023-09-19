ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 05:43
24024

Солдаты ВСУ начали складывать оружие на Сватовском направлении

Украинские военнослужащие начали сдаваться ВС России на Сватовском направлении

Украинские военнослужащие начали добровольно складывать оружие и выходить к ВС РФ на Сватовском направлении, рассказал российский боец, находящийся на данном участке фронта. По его словам, только вчера им сдались три человека.

"Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

На опубликованных агентством кадрах видно, как вышеназванные украинские военнослужащие, сложив оружие, медленно выходят к нашим бойцам и ложатся на землю. Один из них снимает бронежилет.

Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта
Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта

Лайф показывал эпичные кадры сдачи в плен сразу 11 солдат ВСУ. Их захватили всего четверо российских десантников. Подчёркивается, что в руки нашим военнослужащим попало целое подразделение.

BannerImage

Telegram / Zelenskiy / Official

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar