В Подмосковье минувшей ночью наблюдались первые заморозки

Заморозки накрыли Московскую область в ночь на 19 сентября. В столичном регионе температура достигла ниже нуля, а в Москве — опустилась до 7,2 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В столичном регионе наблюдались заморозки. <...> В Москве, на базовой метеостанции столицы — ВДНХ — минимальная температура воздуха составила +7,2°. На других метеостанциях Москвы было от +7,6 до +10,7 градусов", — написал он в своём телеграм-канале.

На востоке столичного региона, в Черустях, температура ночью опустилась до минус 0,9 градуса. В Электростали столбики термометров показывали 3,1 градуса выше нуля, в Клину — 3,2 градуса, а в Пушкино и Солнечногорске — плюс 3,4 и 3,5 градуса. Кроме того, холод пришёл и в центральную часть Европейской России. Заморозки также накрыли Тверскую, Костромскую, Ивановскую и Владимирскую области.