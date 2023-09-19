Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил американской журналистке телеканала PBS Амне Наваз в ходе интервью за неоднократные попытки его перебить. Она задала вопрос о правозащитнике Османе Кавале, приговорённом турецким судом к пожизненному заключению.
"Почему это вас так беспокоит? Турция — правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть. Если судебная власть приняла решение в этом направлении, то давайте уважать это решение судебной власти", — сказал он.
Эрдоган отметил, что не может говорить от имени судебной власти, а Кавала финансировал протесты. Обращаясь к журналистке, он заявил, что та не имеет права перебивать", и будет уважать решение" по делу правозащитника.
Напомним, Осман Кавала — известный в Турции правозащитник, выступающий, в частности, как союзник различных турецких этнических меньшинств, и за примирение с армянами. В феврале 2020 года его оправдали по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году (утверждалось, что он был замешан в попытке свержения правительства), однако Кавала сразу был арестован и позднее осуждён на пожизненное за участие в попытке госпереворота в июле 2016 года. В связи с решением суда дипломаты десяти стран Запада, в том числе из Франции, США и Германии, призвали освободить правозащитника. В свою очередь Эрдоган объявил их персонами нон-грата, однако позднее конфликт был исчерпан.
ТАСС / Zuma