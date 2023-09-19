Плюс одна фобия: 15-летняя россиянка проглотила во сне наушник и оказалась в больнице

15-летняя жительница Уфы проглотила во сне беспроводной наушник и оказалась в больнице. Об этом случае рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, вечером школьница заснула с беспроводным наушником в ухе, а ночью проснулась из-за боли в горле. В этот момент она обнаружила, что наушника рядом с ней нет. Родители вызвали скорую, и девочку доставили в больницу, где сделали рентген. Наушник нашёлся в кишечнике.

"Наушник был обнаружен в кишечнике. Девушку госпитализировали в отделение детской хирургии. В этом случае всё обошлось без оперативного вмешательства. Предмет вышел из организма естественным путём, без осложнений", — рассказал Рахматуллин.