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19 сентября, 08:06

Плюс одна фобия: 15-летняя россиянка проглотила во сне наушник и оказалась в больнице

В Уфе 15-летняя девушка проглотила наушник

<p>В Уфе 15-летняя девушка проглотила наушник. Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/dr.arakhmatullin?w=wall552135440_2781" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айрат Рахматуллин</a></p>

В Уфе 15-летняя девушка проглотила наушник. Фото © Vk.com / Айрат Рахматуллин

15-летняя жительница Уфы проглотила во сне беспроводной наушник и оказалась в больнице. Об этом случае рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, вечером школьница заснула с беспроводным наушником в ухе, а ночью проснулась из-за боли в горле. В этот момент она обнаружила, что наушника рядом с ней нет. Родители вызвали скорую, и девочку доставили в больницу, где сделали рентген. Наушник нашёлся в кишечнике.

"Наушник был обнаружен в кишечнике. Девушку госпитализировали в отделение детской хирургии. В этом случае всё обошлось без оперативного вмешательства. Предмет вышел из организма естественным путём, без осложнений", — рассказал Рахматуллин.

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А ранее в Московской области врачи спасли 22-летнего парня, который проглотил зубную щётку, дверную ручку и две дужки от очков. Причём ответить на вопрос о том, как и зачем он их съел, парень так и не смог.

Александра Вишнякова
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