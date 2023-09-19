В Думе объяснили, кто разрешил NYT раскрыть чудовищную правду об ударе ВСУ по Константиновке
Бутина связала разоблачение NYT о Константиновке с "заказом слить" тему Украины
Американская газета The New York Times получила разрешение свыше на публикацию разгромного расследования об ударе ВСУ по подконтрольной Киеву Константиновке, в результате которого погибло 16 мирных жителей. Целей разоблачения несколько. И одна из них — желание Вашингтона сократить финансирование Киева и увести тему украинского конфликта из повестки. Об этом в эфире "Радио Sputnik" рассказала депутат Государственной думы Мария Бутина.
"Думаю, есть политический заказ "сливать" тему Украины из американской повестки. По крайней мере, очень много признаков этого в информационном поле США есть", — отметила она.
Бутина пояснила, что республиканцы готовят предложения по бюджету на следующий период, расходов на Украину там нет. Вряд ли США полностью откажутся от поддержки Киева, но явно захотят урезать денежные транши, продолжила она. Поэтому негативные публикации о ВСУ в СМИ готовят американское общество к новым решениям.
"The New York Times просто так материалы не публикует", — заверила Бутина.
Напомним, The New York Times опубликовала расследование, доказав причастность ВСУ к взрыву на рынке в подконтрольной Украине Константиновке в ДНР. По сведениям издания, украинские военные выпустили ракету из установки "Бук", которая в итоге попала на оживлённый рынок. Погибло 16 мирных жителей, 30 человек ранено. Репортёров украинские силовики не подпускали к месту трагедии. А Киев сразу обвинил Россию в нанесении удара. Однако американской газете удалось изучить фрагменты ракеты, снимки со спутников, свидетельские показания, чтобы доказать ложь Украины.
LIFE / Павел Баранов