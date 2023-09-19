В Думе объяснили, кто разрешил NYT раскрыть чудовищную правду об ударе ВСУ по Константиновке

Американская газета The New York Times получила разрешение свыше на публикацию разгромного расследования об ударе ВСУ по подконтрольной Киеву Константиновке, в результате которого погибло 16 мирных жителей. Целей разоблачения несколько. И одна из них — желание Вашингтона сократить финансирование Киева и увести тему украинского конфликта из повестки. Об этом в эфире "Радио Sputnik" рассказала депутат Государственной думы Мария Бутина.

"Думаю, есть политический заказ "сливать" тему Украины из американской повестки. По крайней мере, очень много признаков этого в информационном поле США есть", — отметила она.

Бутина пояснила, что республиканцы готовят предложения по бюджету на следующий период, расходов на Украину там нет. Вряд ли США полностью откажутся от поддержки Киева, но явно захотят урезать денежные транши, продолжила она. Поэтому негативные публикации о ВСУ в СМИ готовят американское общество к новым решениям.

"The New York Times просто так материалы не публикует", — заверила Бутина.