Эрдоган поделился неожиданным выводом из переговоров с Путиным о Крыме
Эрдоган сделал вывод из дискуссий с Путиным в 2014-м, что Крым с РФ навсегда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ещё в 2014 году по поводу Крыма и сделал вывод, что Москва не откажется от полуострова. Своими размышлениями он поделился в интервью американской журналистке телеканала PBS Амне Наваз.
"Ещё в 2014 году у меня были определённые дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. Я не смог убедить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — высказался Эрдоган.
Он также затронул тему украинского конфликта. Президент Турции высказал мнение, что СВО будет длиться долго и закончится не скоро. Вместе с тем Эрдоган признал, что российский президент Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".
LIFE / Павел Баранов