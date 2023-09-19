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19 сентября, 09:19

Эрдоган поделился неожиданным выводом из переговоров с Путиным о Крыме

Эрдоган сделал вывод из дискуссий с Путиным в 2014-м, что Крым с РФ навсегда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ещё в 2014 году по поводу Крыма и сделал вывод, что Москва не откажется от полуострова. Своими размышлениями он поделился в интервью американской журналистке телеканала PBS Амне Наваз.

"Ещё в 2014 году у меня были определённые дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. Я не смог убедить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — высказался Эрдоган.

Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить

Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить

Он также затронул тему украинского конфликта. Президент Турции высказал мнение, что СВО будет длиться долго и закончится не скоро. Вместе с тем Эрдоган признал, что российский президент Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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