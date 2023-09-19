Эрдоган поделился неожиданным выводом из переговоров с Путиным о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ещё в 2014 году по поводу Крыма и сделал вывод, что Москва не откажется от полуострова. Своими размышлениями он поделился в интервью американской журналистке телеканала PBS Амне Наваз.

"Ещё в 2014 году у меня были определённые дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. Я не смог убедить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — высказался Эрдоган.