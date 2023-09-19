В эстонской Нарве снесли монумент над братской могилой красноармейцев

В эстонской Нарве на территории Тёмного сада снесли монумент, установленный на месте захоронения бойцов Красной армии, погибших в боях за город в 1918 году. Как пишет ERR, после этого специалисты Военного музея прибалтийской республики приступят к осмотру локации на предмет останков.

Монумент красноармейцам в Нарве до сноса. Фото © ERR

Как отметил директор музея Хеллар Лилль, в случае обнаружения тел они будут перезахоронены на Сивертском кладбище по согласованию с городской управой.

При этом, по мнению эстонской стороны, погибшие красноармейцы были якобы перезахоронены на Сивертском кладбище ещё в 1919 году, а монумент является ошибкой. Подчёркивается, что журналистов не пускали на территорию во время сноса.

Монумент красноармейцам в Нарве после сноса. Фото © ERR

Монумент красноармейцам в Нарве после сноса. Фото © ERR

Монумент красноармейцам в Нарве после сноса. Фото © ERR