Захарова обратилась к Киеву с предупреждением после угрозы "выкурить" россиян из Крыма

На любые попытки силовых действий ВСУ в отношении Крыма Россия ответит незамедлительно и жёстко. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова "выкурить" с полуострова.

Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что если россияне не покинут Крым самостоятельно, "то их придётся оттуда выкурить с помощью оружия". Он также пообещал, что ВСУ продолжат совершать атаки на полуостров. В Госдуме РФ это назвали фашизмом и заявили, что безопасность Крыма будет обеспечена полностью только после того, как будут ликвидированы все угрозы Киева.