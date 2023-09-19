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Опубликовано 19 сентября 2023, 09:50
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Захарова обратилась к Киеву с предупреждением после угрозы "выкурить" россиян из Крыма

Захарова: На любые силовые действия ВСУ в Крыму будет сразу дан жёсткий ответ РФ

На любые попытки силовых действий ВСУ в отношении Крыма Россия ответит незамедлительно и жёстко. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова "выкурить" с полуострова.

"Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жёсткий ответ, как это было и ранее", — предупредила Захарова.

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Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что если россияне не покинут Крым самостоятельно, "то их придётся оттуда выкурить с помощью оружия". Он также пообещал, что ВСУ продолжат совершать атаки на полуостров. В Госдуме РФ это назвали фашизмом и заявили, что безопасность Крыма будет обеспечена полностью только после того, как будут ликвидированы все угрозы Киева.

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ТАСС / Александр Рюмин

Юрий Лысенко
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