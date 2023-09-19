Захарова обратилась к Киеву с предупреждением после угрозы "выкурить" россиян из Крыма
Захарова: На любые силовые действия ВСУ в Крыму будет сразу дан жёсткий ответ РФ
На любые попытки силовых действий ВСУ в отношении Крыма Россия ответит незамедлительно и жёстко. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова "выкурить" с полуострова.
"Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жёсткий ответ, как это было и ранее", — предупредила Захарова.
Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что если россияне не покинут Крым самостоятельно, "то их придётся оттуда выкурить с помощью оружия". Он также пообещал, что ВСУ продолжат совершать атаки на полуостров. В Госдуме РФ это назвали фашизмом и заявили, что безопасность Крыма будет обеспечена полностью только после того, как будут ликвидированы все угрозы Киева.
ТАСС / Александр Рюмин