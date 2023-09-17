В ГД ответили на угрозы Киева "выкурить" россиян из Крыма оружием
Депутат Ивлев назвал фашизмом угрозы Данилова "выкурить" россиян из Крыма
Крым будет полностью безопасным после ликвидации всех угроз, исходящих от Киева. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова "выкурить россиян" с территории полуострова.
"Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима", — приводит РИА "Новости" слова Ивлева.
Данилов в интервью украинским СМИ недавно заявил, что если россияне не покинут Крым самостоятельно, "то их придётся оттуда выкурить с помощью оружия". Он также пообещал, что ВСУ продолжат совершать атаки на полуостров.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предупредили о жесточайшем российском ответе на удары по Крыму западными ракетами. Речь, в частности, идёт об американских ATACMS, о скорых поставках которых заявили в Киеве.
ТАСС / Мальгавко Сергей