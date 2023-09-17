Крым будет полностью безопасным после ликвидации всех угроз, исходящих от Киева. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова "выкурить россиян" с территории полуострова.

"Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима", — приводит РИА "Новости" слова Ивлева.