Юрист предложила увеличивать отпуск наиболее продуктивным на работе россиянам

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск до 35 дней для граждан, которые имеют существенный стаж.

"Нужно оставить отпуск так, как он прописан в Трудовом кодексе, и дать возможность работодателю, исходя из трудовой необходимости и каждого конкретного случая, давать возможность продлевать этот отпуск, но сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда", — рассказала эксперт.

По мнению эксперта, в разных сферах экономики пропуск рабочих дней может негативно влиять на возможность работнику вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей. Поэтому такой долгосрочный отпуск должен быть согласован с работником и работодателем. По преложению юриста, его можно давать в качестве поощрения за хорошие результаты на работе. Ярмуш подчеркнула, что на работодателя и экономику это дополнительная нагрузка.