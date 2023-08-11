Юрист предложил обязать компании возмещать ущерб пострадавшим от курьеров на электросамокатах

Сервисы, которые занимаются доставкой, должны возмещать ущерб гражданам, которые пострадали из-за неосторожных курьеров на электротранспорте. С таким предложением выступил юрист Иван Соловьёв, соответствующие обращения он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет RT.

По словам юриста, число наездов на пешеходов, которые совершаются курьерами на электросамокатах или электровелосипедах, увеличивается, а пренебрежение правилами дорожного движения приводит к тяжким последствиям. В качестве примера он напомнил о случае в Москве, произошедшем в начале августа, когда курьер на электровелосипеде сбил женщину и скрылся с места происшествия. Женщина позже скончалась в больнице.

"В связи с изложенным предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом (электротранспорт), за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью гражданам и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация – работодатель курьера", — указано в обращении юриста.

Таким образом, курьеры, использующие электротранспорт, должны перед тем, как быть допущенными к работе, проходить процедуру страхования указанных видов ответственности. Кроме того, Соловьёв предлагает создать спецкурс по изучению необходимых норм ПДД с обязательной сдачей зачётов, которые будут подтверждать квалификацию и знания сотрудников.