Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда в связи с 80-летием полного освобождения города от фашистской блокады. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Произвести в декабре 2023-го-январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", — говорится в тексте.

Это касается россиян, проживающих как на территории нашей страны, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.