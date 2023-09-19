Венгрия впервые за 8 лет решила провести военные учения

Венгрия впервые с 2015 года планирует провести учения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил начальник Генштаба страны Габор Бёрёнди, отметив, что они одновременно пройдут в восьми районах страны.

"В ноябре мы проведём учения гораздо более широкого спектра, в ходе которых не только осуществим военные манёвры в восьми точках страны, но и оценим, как венгерские силы обороны и гражданская администрация могут сотрудничать", — сказал он в интервью газете Magyar Nemzet.

Бёрёнди отметил, что изменения в области безопасности страны заставили власти по-новому взглянуть на ситуацию. По его словам, после начала военных действий на территории Незалежной многих венгерских бойцов, которые уже привыкли к мирной жизни, просто необходимо "встряхнуть", поэтому, в частности, требуется внести изменения в их подготовку. При этом генерал отметил, что в конфликте между Киевом и Москвой находится на стороне мира.