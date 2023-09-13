В Венгрии высоко оценили важное признание Путина о танках в Будапеште

Российский лидер Владимир Путин продолжает правильную практику, осуждая ввод советских войск в Будапешт в 1956 году. Так глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отреагировал на слова президента РФ на пленарной сессии Восточного экономического форума о том, что данное решение СССР привело к росту напряжённости.

"Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", — прокомментировал высказывание Путина Гуйяш.