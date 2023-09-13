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Опубликовано 13 сентября 2023, 18:45
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В Венгрии высоко оценили важное признание Путина о танках в Будапеште

В Венгрии поддержали слова Путина об ошибочном вводе войск СССР в Будапешт

Российский лидер Владимир Путин продолжает правильную практику, осуждая ввод советских войск в Будапешт в 1956 году. Так глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отреагировал на слова президента РФ на пленарной сессии Восточного экономического форума о том, что данное решение СССР привело к росту напряжённости.

"Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", — прокомментировал высказывание Путина Гуйяш.

Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада
Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада

К слову, в рамках визита на Дальний Восток после выступления на ВЭФ президент России встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. На переговорах глава КНДР поддержал Москву в борьбе со "сборищем зла", а также назвал СВО "священной войной" РФ за свою безопасность.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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