Зеленский впервые с начала СВО поднялся в небо Украины на самолёте

Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полёта за пределы украинских границ самолёт государственной авиакомпании "Украина", отправившись в Нью-Йорк накануне Генассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

"Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он прибыл на самолёте государственной авиакомпании "Украина", которая перевозит украинских чиновников. Это впервые после начала войны, когда её самолеты начали перевозку", — сказано в сообщении агентства.

Это подтверждают и записи в соцсетях самого Зеленского. Накануне вечером он написал, что приземлился в аэропорту Нью-Йорка, но детали раскрывать не стал.