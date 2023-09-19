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19 сентября, 11:20

Зеленский впервые с начала СВО поднялся в небо Украины на самолёте

СМИ: Зеленский впервые с февраля 2022 вылетел за границу на украинском самолёте

Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полёта за пределы украинских границ самолёт государственной авиакомпании "Украина", отправившись в Нью-Йорк накануне Генассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

"Зеленский прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он прибыл на самолёте государственной авиакомпании "Украина", которая перевозит украинских чиновников. Это впервые после начала войны, когда её самолеты начали перевозку", — сказано в сообщении агентства.

Это подтверждают и записи в соцсетях самого Зеленского. Накануне вечером он написал, что приземлился в аэропорту Нью-Йорка, но детали раскрывать не стал.

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Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где 20 сентября состоится заседание на уровне глав делегаций в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует посетить местный военный госпиталь, в котором украинские военные проходят лечение и реабилитацию.

Обложка ©

Getty Images / Nicolas Economou

Юрий Лысенко
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