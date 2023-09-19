Если в месте поражения украинских складов с крылатыми ракетами Storm Shadow и боеприпасами с обеднённым ураном вспыхнет пожар, изотопы могут попасть в воздух, проникнуть в почву, а через неё в грунтовые воды, и стать реальной угрозой для здоровья жителей Незалежной. Об этом рассказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"При длительном использовании происходит накопление этих изотопов внутри тела человека. Это грозит онкологическими заболеваниями, раком лёгких. Это и Сербия, и американские солдаты, которые воевали в Ираке. Колоссальное количество судебных исков к Пентагону на этот счёт есть, специальные юрфирмы, которые на этом специализируются", — отметил Кнутов в беседе с "Царьградом".

Он указал на попытки Вашингтона опровергать подобные случаи, но при этом множество американских военных обращаются в суды из-за вреда своему здоровью, выигрывают иски и получают бесплатное лечение на средства Пентагона. А теперь благодаря услугам западных партнёров отравление ураном угрожает и бойцам ВСУ, объясняет историк. А вместе с ними и контингенту иностранных наёмников, которые приняли участие в конфликте на стороне Киева.