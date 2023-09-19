В США раскопали тайну "исчезновения" экс-главы МИД Китая Цинь Гана

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган мог лишиться должности за внебрачные связи в США, когда работал там чрезвычайным и полномочным послом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, комментируя ситуацию с "исчезновением" китайского политика.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Цинь Ган остаётся под следствием из-за возможных нарушений национальной безопасности", — отмечается в публикации.

Издание добавляет, что Коммунистическая партия КНР прекрасно знает о судьбе Гана и уже провела служебную проверку в отношении него. По её результатам выяснилось, что экс-министр вступил в романтические отношения и успел завести внебрачного ребёнка. Данные об избраннице не приводятся.