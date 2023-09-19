В США раскопали тайну "исчезновения" экс-главы МИД Китая Цинь Гана
WSJ: Бывшего главу МИД Китая Цинь Гана уволили за внебрачную связь в США
Экс-глава МИД Китая Цинь Ган. Фото © ТАСС / EPA / POOL / THOMAS PETER
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган мог лишиться должности за внебрачные связи в США, когда работал там чрезвычайным и полномочным послом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, комментируя ситуацию с "исчезновением" китайского политика.
"По словам людей, знакомых с ситуацией, Цинь Ган остаётся под следствием из-за возможных нарушений национальной безопасности", — отмечается в публикации.
Издание добавляет, что Коммунистическая партия КНР прекрасно знает о судьбе Гана и уже провела служебную проверку в отношении него. По её результатам выяснилось, что экс-министр вступил в романтические отношения и успел завести внебрачного ребёнка. Данные об избраннице не приводятся.
Напомним, в июле этого года Парламент Китая сменил главу МИД: Цинь Гана сняли с должности, а на его место назначен заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. До этого в китайских СМИ сообщали о таинственном "исчезновении" Гана, который перестал появляться на публике. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, были датированы 25 июня.