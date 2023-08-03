Новый глава МИД Китая Ван И ещё думает над приглашением посетить США
Блинкен сообщил, что глава МИД Китая Ван И пока не ответил на приглашение в США
Министр иностранных дел Китая Ван И. Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER
Белый дом пок не получила ответа на переданное министру иностранных дел Китая Ван И приглашение посетить США. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Как вы знаете, когда я был в КНР, я пригласил занимавшего в то время пост министра иностранных дел Цинь Гана приехать в США в удобное для обеих сторон время. Мы думаем, что осенью. Я передал это приглашение Ван И, который сейчас является министром иностранных дел. Мы пока не получили ответа", — уточнил глава Госдепа.
Напомним, Ван И был назначен главой китайского МИД 22 июля вместо "исчезнувшего" Цинь Гана. Сначала министр не присоединился к традиционной встрече с коллегами по АСЕАН в середине июня. Тогда его как раз заменил Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, были датированы 25 июня.