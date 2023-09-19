В Петербурге проходит международная конференция "Нева-2023"

В Экспофоруме прошла церемония официального открытия конференции "Нева-2023". Одним из главных событий второго дня станет пленарное заседание, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Тема мероприятия — "Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов". Специалисты судостроительной отрасли расскажут, как в стране преодолевают существующие ограничения и какие вопросы предстоит решить. В этом году собралось более 30 тысяч российских и зарубежных экспертов. Экспозиция впервые заняла четыре павильона — 30 тысяч квадратных метров.

Сегодня около 90% всего объёма мировой товарной торговли осуществляется по морю. Раньше российская внешняя торговля зависела от зарубежных судов более чем на 90%. Но после 2022 года обстановка значительным образом поменяла морскую логистику, поставив судоходные компании, порты и грузовладельцев перед необходимостью перестраивать привычные логистические цепочки.