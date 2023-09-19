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19 сентября, 13:06

Толик Полено из "Счастливы вместе" высказался о причине пьянства экранной жены

Актёр Савинков рассказал о разладе с Захаровой и причине её проблем с алкоголем

<p>"Счастливы вместе", режиссёры — Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценаристы — Станислав Берестовой, Елена Вержак. Фото © Kinopoisk.ru</p>

"Счастливы вместе", режиссёры — Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценаристы — Станислав Берестовой, Елена Вержак. Фото © Kinopoisk.ru

Актёр Павел Савинков, который сыграл мужа Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", рассказал о плохих отношениях с актрисой Юлией Захаровой. Так он прокомментировал SHOT появление партнёрши по съёмочной площадке в пьяном виде на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина.

Савинков подтвердил, что им с Захаровой не приходило приглашение на съёмки продолжения ситкома. Сценаристы вообще убрали сюжетную линию о семье Полено. Актриса Наталья Бочкарёва, сыгравшая роль Даши Букиной, полагает, что это могло привести артистку к депрессии, тем более что она давно сидит без ролей.

Захарова не выходит на связь с коллегами, при этом раньше за ней никогда не замечали пристрастия к алкоголю. Актриса несколько лет назад упоминала о своих переживаниях из-за того, что её не зовут в кино.

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Ранее Лайф писал, что Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина нетрезвая и в подавленном состоянии.

Татьяна Миссуми
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