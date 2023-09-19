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19 сентября, 13:15

Франция требует срочного заседания Совбеза ООН из-за кризиса в Нагорном Карабахе

Франция потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Такое сообщение распространила во вторник пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведёт консультации с партнёрами в ЕС и США в ожидании реакции, соответствующей рискам безопасности региона, которые несёт неприемлемое наступление Азербайджана", заявили в Париже.

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Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.

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Марина Калегина
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