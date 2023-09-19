Франция требует срочного заседания Совбеза ООН из-за кризиса в Нагорном Карабахе

Франция потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Такое сообщение распространила во вторник пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведёт консультации с партнёрами в ЕС и США в ожидании реакции, соответствующей рискам безопасности региона, которые несёт неприемлемое наступление Азербайджана", — заявили в Париже.