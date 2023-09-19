Три человека погибли при падении пассажирского автобуса с обрыва в Черногории

Три человека погибли и ещё десятки пострадали при падении пассажирского автобуса с обрыва на трассе Цетине – Будва в Черногории. Об этом пишет RTGG. Машина рухнула с высоты в 15 метров.

Автобус с тридцатью пассажирами сорвался с обрыва в Черногории. Видео © RTGG

Как сообщили в республиканской полиции, автобус принадлежит фирме "Папович". По данным издания, он следовал по маршруту Никшич – Подгорица – Цетине – Будва – Котор. Судя по опубликованному видео, на месте работают экстренные службы.

Как отметили в Посольстве России в Черногории, россияне и местные службы не обращались к дипломатам в связи с инцидентом.

"Ситуация отслеживается, при поступлении информации о пострадавших российских гражданах посольство окажет содействие и всю необходимую консульскую помощь", — рассказали там ТАСС.