Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 16:37

Три человека погибли при падении пассажирского автобуса с обрыва в Черногории

RTGG: Автобус с 30 пассажирами сорвался с обрыва в Черногории

Три человека погибли и ещё десятки пострадали при падении пассажирского автобуса с обрыва на трассе Цетине – Будва в Черногории. Об этом пишет RTGG. Машина рухнула с высоты в 15 метров.

Автобус с тридцатью пассажирами сорвался с обрыва в Черногории. Видео © RTGG

Как сообщили в республиканской полиции, автобус принадлежит фирме "Папович". По данным издания, он следовал по маршруту Никшич – Подгорица – Цетине – Будва – Котор. Судя по опубликованному видео, на месте работают экстренные службы.

Как отметили в Посольстве России в Черногории, россияне и местные службы не обращались к дипломатам в связи с инцидентом.

"Ситуация отслеживается, при поступлении информации о пострадавших российских гражданах посольство окажет содействие и всю необходимую консульскую помощь", — рассказали там ТАСС.

В Турции грузовик протаранил толпу молящихся, есть погибшие
В Турции грузовик протаранил толпу молящихся, есть погибшие

А в Греции произошло ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля. Погибли минимум четыре человека, среди которых — россиянин.

BannerImage

RTGG

Матвей Константинов
  • Новости
  • Черногория
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar