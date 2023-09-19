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19 сентября, 13:40

В Баку отчитались, что основные задачи в Нагорном Карабахе "близки к выполнению"

Помощник главы Азербайджана Гаджиев: Цели операции в Карабахе почти достигнуты

Основные задачи операции Баку в Нагорном Карабахе уже близки к выполнению. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT.

"Основные задачи близки к выполнению. Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе", уточнил он.

Отметим, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого Анкара выразила поддержку Баку на фоне проведения "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

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Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Берковиц
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