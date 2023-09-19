В Баку отчитались, что основные задачи в Нагорном Карабахе "близки к выполнению"
Помощник главы Азербайджана Гаджиев: Цели операции в Карабахе почти достигнуты
Основные задачи операции Баку в Нагорном Карабахе уже близки к выполнению. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT.
"Основные задачи близки к выполнению. Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе", — уточнил он.
Отметим, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого Анкара выразила поддержку Баку на фоне проведения "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Ранее во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Целями операции, по данным Минобороны страны, станут "восстановление конституционного строя", пресечение провокаций, разоружение и вывод "формирований Вооружённых сил Армении" с этих территорий.
ТАСС / Валерий Шарифулин