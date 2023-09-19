В Баку отчитались, что основные задачи в Нагорном Карабахе "близки к выполнению"

Основные задачи операции Баку в Нагорном Карабахе уже близки к выполнению. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT.

"Основные задачи близки к выполнению. Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе", — уточнил он.

Отметим, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого Анкара выразила поддержку Баку на фоне проведения "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.