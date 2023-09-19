Малый ракетный корабль "Серпухов" поразил цель "Калибрами" в Белом море

Малый ракетный корабль "Серпухов" провёл стрельбы с применением комплекса "Калибр" в Белом море. Об этом информирует во вторник, 19 сентября, пресс-служба Балтийского флота.

"Малый ракетный корабль "Серпухов" выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа", — говорится в сообщении.

К слову, в апреле 2023 года исполнилось восемь лет с того момента, когда малый ракетный корабль "Серпухов" сошёл со стапелей Зеленодольского судостроительного завода и был спущен на воду. Сегодня этот корабль — неотъемлемая часть оборонного щита нашей страны. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам "Серпухов" существенно усилил группировку ракетоносцев Военно-морского флота, а высокоточное оружие — крылатые ракеты "Калибр" — способствуют надёжной защите рубежей нашей Родины.