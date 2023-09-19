Санду наградили статуэткой с AliExpress

Центр анализа европейской политики (CEPA) вручил молдавскому президенту Майе Санду премию "Борец за свободу 2023", купленную в интернет-магазине AliExpress. Оказалось, что приобрести статуэтку на торговой площадке можно всего за 55 долларов (более 5,2 тысячи рублей), пишет EADaily.

Статуэтка, которую вручили президенту Молдавии Майе Санду. Скриншот © aliexpress

"Центр анализа европейской политики наградил президента Майю Санду премией "Борец за свободу", тем самым признавая приверженность граждан Республики Молдавия демократии и ценностям свободного мира", — говорится в пресс-службе главы государства.

В ходе выступления Санду заявила о решимости Молдавии противостоять вызовам, в том числе последствиям конфликта на Украине и гибридным угрозам для республики.