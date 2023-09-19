Санду наградили статуэткой с AliExpress
Санду наградили премией "Борец за свободу 2023", заказанной с AliExpress
Майю Санду наградили премией, заказанной с AliExpress. Обложка © Twitter / sandumaiamd
Центр анализа европейской политики (CEPA) вручил молдавскому президенту Майе Санду премию "Борец за свободу 2023", купленную в интернет-магазине AliExpress. Оказалось, что приобрести статуэтку на торговой площадке можно всего за 55 долларов (более 5,2 тысячи рублей), пишет EADaily.
Статуэтка, которую вручили президенту Молдавии Майе Санду. Скриншот © aliexpress
"Центр анализа европейской политики наградил президента Майю Санду премией "Борец за свободу", тем самым признавая приверженность граждан Республики Молдавия демократии и ценностям свободного мира", — говорится в пресс-службе главы государства.
В ходе выступления Санду заявила о решимости Молдавии противостоять вызовам, в том числе последствиям конфликта на Украине и гибридным угрозам для республики.
Ранее Лайф рассказывал, как молдавский политик опозорилась во время поздравления Украины с Днём независимости. Санду не заметила, что записала видео на фоне перевёрнутых флагов соседней страны, причём фото и видео опубликовала её пресс-служба. Очевидно, ни политик, ни её подчинённые понятия не имеют, как выглядит флаг "братского украинского народа".