"Краснодар" обыграл "Динамо" по пенальти в матче 4-го тура Кубка России

"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на домашнем стадионе победителей, основное время закончилось со счётом 1:1.

У "Динамо" отличился Бителло, а у "быков" — Боржес. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Краснодара" — 4:2. По итогам матча обе команды имеют по пять очков.