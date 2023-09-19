"Краснодар" обыграл "Динамо" по пенальти в матче 4-го тура Кубка России
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"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на домашнем стадионе победителей, основное время закончилось со счётом 1:1.
У "Динамо" отличился Бителло, а у "быков" — Боржес. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Краснодара" — 4:2. По итогам матча обе команды имеют по пять очков.
А московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.