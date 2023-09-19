Врач объяснила, может ли убить проглоченный во сне наушник

Для детей огромную опасность представляют магниты и батарейки. Об этом "Газете.ru" рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Дети глотают всё что угодно: и украшения, и острые предметы, и камни, и магниты, и батарейки. Беспроводной наушник — это самое меньшее зло, которое можно было проглотить. Потому что он покрыт пластиком и он инертный по отношению к жидкостям организма, поэтому вышел с калом и всё", — рассказала медик.

По словам Бережной, самое опасное, что может проглотить ребёнок, — батарейки и неодимовые магниты, так как батарейки мгновенно прилипают к стенке пищевода и могут настолько разрушить её, что провалятся в лёгкое. Что касается неодимовых магнитов, то они падают сразу вниз, а у детей есть такая патологическая привычка глотать это поштучно. И они, проваливаясь в кишку и находясь на разных уровнях, могут подтягивать всю кишку к себе и привести к фатальному исходу. Это самое опасное, самое тяжёлое для хирургов, отметила врач.

"Это может быть серьга у мамы: маленький ребёнок стянул с уха и проглотил. Могут быть какие-то семечки крупные, могут быть камешки, монеты. И наиболее часто мы эндоскопически это спокойно убираем. Если не успели достать из верхних отделов, то, как правило, такой предмет, как наушник, совершенно спокойно выйдет с калом. Всё, что является пластиком, выходит достаточно легко. Гораздо тяжелее и страшнее, если это металл или батарейки, вот там уже проблема", — заключила врач.