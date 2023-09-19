Депутат Госдумы Раиса Кармазина, распылившая прямо во время заседания антисептик, пояснила, что коллеги с пониманием отнеслись к её поступку. Об этом она рассказала "Газете.ru".

"Коллеги хорошо относятся. Диспенсер всегда у меня с собой, у меня такой стоит даже в кабинете. Это осень, и приехали со всех регионов, с разных мест. Мы понимаем, что это вирусные, простудные заболевания. Я специально это делаю, чтобы не заболеть. Работать надо, а не болеть", — объяснила Кармазина.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков поставил под сомнение такой способ борьбы с заболеваниями. По его словам, распыление антисептика никак не защитит от вирусов, но будет иметь разве что психологический и успокаивающий эффект. Врач напомнил, что существуют разного рода устройства, которые якобы выделяют противовирусные вещества, однако смысла в них нет.