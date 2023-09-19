Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 14:58
3290

Депутат ГД окропила коллег антисептиком после новостей о скачке заболеваемости ковидом

Депутат Кармазина продезинфицировала своих коллег перед началом осенней сессии

В Государственной думе серьёзно относятся к новостям о подъёме заболеваемости ковидом в России. Так, на фото Лайфа можно видеть депутата от Ставропольского края Раису Кармазину, которая перед началом осенней сессии окропила коллег из диспенсера с антисептиком.

Видно, как парламентарий сначала достаёт баллончик из устройства, а потом начинает опрыскивать обеззараживающей жидкостью коллег. Они, судя по фото, не возражают.

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила своих коллег антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Депутат окропила своих коллег антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов

Инфекционист оценил вероятность локдауна из-за новой волны ковида
Инфекционист оценил вероятность локдауна из-за новой волны ковида

Напомним, как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, однако эпидобстановку можно назвать стабильной. В то же время ухудшается статистика и по ковиду: за последнюю неделю заболеваемость выросла на 48%. В Москве уже восстанавливают работу ковидных госпиталей.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Политика России
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar