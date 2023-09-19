Депутат ГД окропила коллег антисептиком после новостей о скачке заболеваемости ковидом
Депутат Кармазина продезинфицировала своих коллег перед началом осенней сессии
В Государственной думе серьёзно относятся к новостям о подъёме заболеваемости ковидом в России. Так, на фото Лайфа можно видеть депутата от Ставропольского края Раису Кармазину, которая перед началом осенней сессии окропила коллег из диспенсера с антисептиком.
Видно, как парламентарий сначала достаёт баллончик из устройства, а потом начинает опрыскивать обеззараживающей жидкостью коллег. Они, судя по фото, не возражают.
Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов
Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов
Депутат окропила коллег по Госдуме антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов
Депутат окропила своих коллег антисептиком после новостей о ковиде. Фото © LIFE / Павел Баранов
Напомним, как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, однако эпидобстановку можно назвать стабильной. В то же время ухудшается статистика и по ковиду: за последнюю неделю заболеваемость выросла на 48%. В Москве уже восстанавливают работу ковидных госпиталей.
LIFE / Павел Баранов