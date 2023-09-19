Депутат ГД окропила коллег антисептиком после новостей о скачке заболеваемости ковидом

В Государственной думе серьёзно относятся к новостям о подъёме заболеваемости ковидом в России. Так, на фото Лайфа можно видеть депутата от Ставропольского края Раису Кармазину, которая перед началом осенней сессии окропила коллег из диспенсера с антисептиком.