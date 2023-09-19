Маска предупредили о риске массового исхода из платной соцсети X

Если Илон Маск хочет ввести платную верификацию за цент, то по итогу хуже не сделает, но сможет ли он обойти соблазн ввести платную ежемесячную подписку — неизвестно. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко НСН.

"В плане верификации такой подход крайне неплох. Когда мы куда-то привязываем свою карточку банковскую, нам приходит уведомление, что с нас спишут один рубль, например. Если в соцсети X речь будет идти про один цент, то у Маска всё будет неплохо. Правда, я не помню ни одной сети, где все пользователи были бы авторизованы с помощью платёжных данных", — сказал Клименко.

По словам эксперта, чтобы решить проблемы с ботами в соцсети, Маску нужно нанять больше модераторов. Специалист подчеркнул, что Маск уже берёт ежемесячную плату за звёздочку в своей соцсети. Клименко считает, что корректно решить этот вопрос помогут "Госуслуги" и их аналоги. Он предупредил, что из-за новой идеи предпринимателя многие пользователи могут просто покинуть соцсеть.