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19 сентября, 17:20

Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Президент России Владимир Путин поручил повысить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом российский лидер сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии.

Президент РФ сообщил, что оборонно-промышленный комплекс страны не только уложился в график поставок, но кратно нарастил производство военной продукции по отдельным направлениям. Так, объёмы производства основных типов бронетехники выросли в два раза в сравнении с 2023 годом. А объёмы производства наиболее востребованных средств поражения увеличены втрое.

"Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счёт говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры", — заключил Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Путин прилетел в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии. Оно началось с открытого выступления президента, далее совещание перейдёт в закрытый режим.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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