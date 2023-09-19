Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск, где проведёт заседание военно-промышленной комиссии.

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается открытое выступление президента, а затем совещание перейдёт в закрытый режим.