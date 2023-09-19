Путин прилетел в Ижевск
Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск, где проведёт заседание военно-промышленной комиссии.
Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается открытое выступление президента, а затем совещание перейдёт в закрытый режим.
Прошлую региональную поездку Владимир Путин совершил на Дальний Восток. 11 сентября он прибыл во Владивосток, где провёл несколько больших совещаний, и 12 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, ответив на множество вопросов. Затем российский лидер отправился на космодром Восточный в Амурскую область, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После того глава государства посетил Амурский газоперерабатывающий завод в Свободном.