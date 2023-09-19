Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал своевременное и полное обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции, стратегической задачей российского оборонно-промышленного комплекса. Этими словами он открыл заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске.

"Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи — своевременного и в полном объёме обеспечения войск, участвующих в СВО", — заметил глава государства.

По его поручению рабочая группа ВПК и координационный совет при правительстве ведут постоянный контроль за выполнением графика поставок и решают проблемные вопросы. По словам президента, результаты есть.