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19 сентября, 17:28

Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал своевременное и полное обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции, стратегической задачей российского оборонно-промышленного комплекса. Этими словами он открыл заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске.

"Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи — своевременного и в полном объёме обеспечения войск, участвующих в СВО", — заметил глава государства.

По его поручению рабочая группа ВПК и координационный совет при правительстве ведут постоянный контроль за выполнением графика поставок и решают проблемные вопросы. По словам президента, результаты есть.

Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Ранее Лайф сообщал, что Путин прилетел в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии. Оно началось с открытого выступления президента, далее совещание перейдёт в закрытый режим.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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