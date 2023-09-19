Путин побывал на предприятии в Ижевске, где производят дроны-камикадзе "Ланцет"

До начала заседания Военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин совершил визит на предприятие компании "Аэроскан", которая занимается изготовлением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.







Компания "Аэроскан" является головной организацией холдинга Zala Aero. Она также занимается производством барражирующих боеприпасов "Ланцет" и разведывательных БПЛА.