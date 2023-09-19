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19 сентября, 17:52

Путин побывал на предприятии в Ижевске, где производят дроны-камикадзе "Ланцет"

Путин посетил предприятие компании "Аэроскан", выпускающей беспилотники

<p>Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/news_kremlin/2414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"</a><a href="https://t.me/news_kremlin/2414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кремль. Новости</a><a href="https://t.me/news_kremlin/2414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"</a></p>

Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Обложка © t.me / "Кремль. Новости"

До начала заседания Военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин совершил визит на предприятие компании "Аэроскан", которая занимается изготовлением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

  • Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"
    Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"
  • Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"
    Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"
  • Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"
    Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"

Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Фото © t.me / "Кремль. Новости"

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Компания "Аэроскан" является головной организацией холдинга Zala Aero. Она также занимается производством барражирующих боеприпасов "Ланцет" и разведывательных БПЛА.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Путин прилетел в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии. Оно началось с открытого выступления президента, далее совещание перейдёт в закрытый режим.

Юрий Лысенко
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