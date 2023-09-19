Путин побывал на предприятии в Ижевске, где производят дроны-камикадзе "Ланцет"
Путин посетил предприятие компании "Аэроскан", выпускающей беспилотники
Визит президента РФ Владимира Путина на предприятие "Аэроскан" в Ижевске. Обложка © t.me / "Кремль. Новости"
До начала заседания Военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин совершил визит на предприятие компании "Аэроскан", которая занимается изготовлением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Компания "Аэроскан" является головной организацией холдинга Zala Aero. Она также занимается производством барражирующих боеприпасов "Ланцет" и разведывательных БПЛА.
Ранее Лайф сообщал, что президент Путин прилетел в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии. Оно началось с открытого выступления президента, далее совещание перейдёт в закрытый режим.