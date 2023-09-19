Камеры в московском общежитии опровергли "алкогольную" версию гибели 20-летнего футболиста
В ГУУ опровергли данные о смерти 20-летнего футболиста от передозировки алкоголем
Найденный мёртвым в общежитии ГУУ в Москве 20-летний Матвей. Обложка © T.me / Mash
В комнате найденного мёртвым в общежитии московского Государственного университета управления (ГУУ) игрока кировской любительской футбольной команды YoungBoyZ Матвея К. не было обнаружено пустых бутылок из-под алкоголя и следов вечеринки. Об этом в вузе рассказали Лайфу.
"Записи с камер системы безопасности университета показывают, что Матвей зашёл в общежитие в воскресенье в 10:30 утра и с тех пор никуда не выходил. Сосед рассказал, что вечером тот лёг спать. Утром сосед ушёл на работу, а когда вернулся в комнату, то обнаружил Матвея мёртвым", — пояснили в вузе.
Там подчеркнули, что пронос и распитие спиртного на территории общежития находится под строгим запретом и служба безопасности контролирует этот вопрос. В университете также подтвердили, что врачи не нашли на теле следов насильственной смерти. Точную причину его гибели установят следователи. Университет выражает свои соболезнования родным и близким студента.
О гибели 20-летнего футболиста команды YoungBoyZ Матвея К. из Кирова стало известно несколькими часами ранее. Предварительно причиной смерти молодого человека называлось отравление смертельной дозой алкоголя. Также утверждалось, что его тело обнаружили среди множества пустых бутылок из-под спиртного.