Камеры в московском общежитии опровергли "алкогольную" версию гибели 20-летнего футболиста

В комнате найденного мёртвым в общежитии московского Государственного университета управления (ГУУ) игрока кировской любительской футбольной команды YoungBoyZ Матвея К. не было обнаружено пустых бутылок из-под алкоголя и следов вечеринки. Об этом в вузе рассказали Лайфу.

"Записи с камер системы безопасности университета показывают, что Матвей зашёл в общежитие в воскресенье в 10:30 утра и с тех пор никуда не выходил. Сосед рассказал, что вечером тот лёг спать. Утром сосед ушёл на работу, а когда вернулся в комнату, то обнаружил Матвея мёртвым", — пояснили в вузе.

Там подчеркнули, что пронос и распитие спиртного на территории общежития находится под строгим запретом и служба безопасности контролирует этот вопрос. В университете также подтвердили, что врачи не нашли на теле следов насильственной смерти. Точную причину его гибели установят следователи. Университет выражает свои соболезнования родным и близким студента.