Руферы забрались на пик высотки на Котельнической набережной, двое пострадали

Около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной в Москве, а несколько из них забрались на его пик. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа, пытаясь покинуть место правонарушения. По данным SHOT, у одного из них перелом ноги, у второго — черепно-мозговая травма. Им оказывают медицинскую помощь. Задержано 14 человек. Полицейские продолжают работать на месте, предварительно, внутри дома могут скрываться ещë несколько правонарушителей.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной. Видео © T.me / SHOT