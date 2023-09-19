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19 сентября, 19:14

Руферы забрались на пик высотки на Котельнической набережной, двое пострадали

<p>Руферы на пике здания на Котельнической набережной в Москве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2871?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Руферы на пике здания на Котельнической набережной в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной в Москве, а несколько из них забрались на его пик. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа, пытаясь покинуть место правонарушения. По данным SHOT, у одного из них перелом ноги, у второго — черепно-мозговая травма. Им оказывают медицинскую помощь. Задержано 14 человек. Полицейские продолжают работать на месте, предварительно, внутри дома могут скрываться ещë несколько правонарушителей.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной. Видео © T.me / SHOT

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Артур Лапсаков
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