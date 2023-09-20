Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 21:19

Безумие в ЛЧ: "Лацио" вырвал ничью благодаря голу вратаря с русскими корнями на 95-й минуте

Гол вратаря Проведеля помог "Лацио" избежать поражения в игре с "Атлетико"

<p>Вратарь "Лацио" Иван Проведель забил гол и принёс ничью в игре с "Атлетико" в Лиге чемпионов. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1704241362701344950/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA Champions L</a><a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1704241362701344950/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eague</a></p>

Вратарь "Лацио" Иван Проведель забил гол и принёс ничью в игре с "Атлетико" в Лиге чемпионов. Обложка © X / UEFA Champions League

Римский "Лацио" ушёл от поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" благодаря голу вратаря Ивана Проведеля в концовке. Поединок завершился со счётом 1:1.

Мадрид открыл счёт на 29-й минуте, когда отличился Пабло Барриос. И дело шло к гостевой победе, однако уже в компенсированное время после подачи игрока римлян самым расторопным в штрафной площади соперника стал Проведель, отправивший мяч в сетку головой.

Действующий победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с победы

Действующий победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с победы

В другой встрече группы Е "Фейеноорд" дома победил "Селтик" со счётом 2:0. Шотландский клуб по ходу матча остался вдевятером после удалений двух игроков.

Ранее Лайф рассказывал, что "Барселона" разгромила новичка Лиги чемпионов "Антверпен". Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 5:0.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Лацио
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров