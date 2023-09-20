Безумие в ЛЧ: "Лацио" вырвал ничью благодаря голу вратаря с русскими корнями на 95-й минуте

Римский "Лацио" ушёл от поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" благодаря голу вратаря Ивана Проведеля в концовке. Поединок завершился со счётом 1:1.

Мадрид открыл счёт на 29-й минуте, когда отличился Пабло Барриос. И дело шло к гостевой победе, однако уже в компенсированное время после подачи игрока римлян самым расторопным в штрафной площади соперника стал Проведель, отправивший мяч в сетку головой.

В другой встрече группы Е "Фейеноорд" дома победил "Селтик" со счётом 2:0. Шотландский клуб по ходу матча остался вдевятером после удалений двух игроков.