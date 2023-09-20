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19 сентября, 21:09

Действующий победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с победы

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:1.

Распечатать ворота сначала удалось гостям: в компенсированное к первому тайму время отличился Осман Букари. Однако голы Хулиана Альвареса (47, 60) и Фила Фодена (73) принесли хозяевам победу.

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Ранее Лайф рассказывал, что ПСЖ победил дома дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов. В другой встрече группы F английский "Ньюкасл", вернувшийся в ЛЧ спустя 20 лет, сыграл вничью с "Миланом" в Италии.

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X / Manchester City

Артур Лапсаков
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