Действующий победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с победы
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов
Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:1.
Распечатать ворота сначала удалось гостям: в компенсированное к первому тайму время отличился Осман Букари. Однако голы Хулиана Альвареса (47, 60) и Фила Фодена (73) принесли хозяевам победу.
Ранее Лайф рассказывал, что ПСЖ победил дома дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов. В другой встрече группы F английский "Ньюкасл", вернувшийся в ЛЧ спустя 20 лет, сыграл вничью с "Миланом" в Италии.
X / Manchester City