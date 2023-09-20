Действующий победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с победы

Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:1.

Распечатать ворота сначала удалось гостям: в компенсированное к первому тайму время отличился Осман Букари. Однако голы Хулиана Альвареса (47, 60) и Фила Фодена (73) принесли хозяевам победу.