Япония в августе нарастила экспорт медизделий в Россию почти на 578%

При этом Страна восходящего солнца сократила импорт из РФ зерновых (–66,9%), морепродуктов (–40,3%), железа и стали (–73%) и цветных металлов (–80,7%). Также уменьшились закупки российского угля (–79,9%) и вновь не покупалась нефть, на которую государства G7 ввели потолок цен (не считая поставок с "Сахалина-2").