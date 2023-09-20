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20 сентября, 01:22

Япония в августе нарастила экспорт медизделий в Россию почти на 578%

Япония в последний месяц лета нарастила экспорт в Россию медицинских изделий (+577,7%), железа и стали (+312,5). Соответствующие статистические данные опубликовал японский Минфин.

При этом Страна восходящего солнца сократила импорт из РФ зерновых (–66,9%), морепродуктов (–40,3%), железа и стали (–73%) и цветных металлов (–80,7%). Также уменьшились закупки российского угля (–79,9%) и вновь не покупалась нефть, на которую государства G7 ввели потолок цен (не считая поставок с "Сахалина-2").

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А ранее Соединённое Королевство продлило разрешение на транспортировку в Японию нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2". Чёрное золото будет поставляться до 28 июня следующего года.

Обложка ©

Unsplash / Jezael Melgoza

Лариса Сафронова
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