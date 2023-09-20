ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 02:24
9589

Блинкена обвинили в неадекватной оценке ВСУ

Эксперт Кофман: Блинкен лгал о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен слукавил, заявив о том, что в мае 2023 года Украина располагала средствами, необходимыми для успешного контрнаступления. Об этом пишет Der Spiegel.

По утверждению аналитика американского Центра военно-морских исследований Майкла Кофмана, у Киева было только то, что ему был готов дать Запад. Он также отметил, что контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось, в итоге результат не оправдал ожиданий партнёров.

Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию
Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию

А ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. По его словам, для ВСУ это чревато очередными колоссальными потерями.

BannerImage

Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Энтони Блинкен
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar