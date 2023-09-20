Блинкена обвинили в неадекватной оценке ВСУ
Эксперт Кофман: Блинкен лгал о наличии у ВСУ ресурсов для контрнаступления
Госсекретарь США Энтони Блинкен слукавил, заявив о том, что в мае 2023 года Украина располагала средствами, необходимыми для успешного контрнаступления. Об этом пишет Der Spiegel.
По утверждению аналитика американского Центра военно-морских исследований Майкла Кофмана, у Киева было только то, что ему был готов дать Запад. Он также отметил, что контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось, в итоге результат не оправдал ожиданий партнёров.
А ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. По его словам, для ВСУ это чревато очередными колоссальными потерями.
Telegram / Генштаб ЗСУ