Госсекретарь США Энтони Блинкен слукавил, заявив о том, что в мае 2023 года Украина располагала средствами, необходимыми для успешного контрнаступления. Об этом пишет Der Spiegel.

По утверждению аналитика американского Центра военно-морских исследований Майкла Кофмана, у Киева было только то, что ему был готов дать Запад. Он также отметил, что контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось, в итоге результат не оправдал ожиданий партнёров.