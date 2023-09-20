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20 сентября, 03:07

Кисида заявил, что готов без условий встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов лично и без предварительных условий встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для нормализации отношений двух государств.

"Я хочу здесь выразить свою готовность встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу в любое время и без каких-либо условий", — заявил он, выступая на Генассамблее ООН.

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Напомним, государства не поддерживают дипломатические отношения. Кисида, подобно своим предшественникам, пытается инициировать встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решить вопрос с похищением разведкой КНДР японских граждан.

А ранее Лайф писал, что в Японии сменился состав правительства. Впервые в него вошло сразу пять женщин-министров.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ISSEI KATO

Лариса Сафронова
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