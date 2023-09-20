Кисида заявил, что готов без условий встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов лично и без предварительных условий встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для нормализации отношений двух государств.

"Я хочу здесь выразить свою готовность встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу в любое время и без каких-либо условий", — заявил он, выступая на Генассамблее ООН.

Напомним, государства не поддерживают дипломатические отношения. Кисида, подобно своим предшественникам, пытается инициировать встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решить вопрос с похищением разведкой КНДР японских граждан.