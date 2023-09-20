Африка стала реже платить за российский экспорт в рублях, пишут СМИ

Африканские страны стали намного реже платить за российские поставки в рублях в июле 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ России по валютной структуре расчётов за экспорт и импорт.

Вместо рублей они теперь используют валюты дружественных стран. Их доля в расчётах возросла до 78,8%, побив рекорд с начала 2021 года. При этом популярность западных — доллара и евро — сократилась с 12,6 до 8,5% в июне. Снижение показателя в целом началось ещё с февраля 2023 года, однако он крайне волатилен: в одни месяцы был 20–30%, в другие доходил до 50% и выше. Между тем в январе 2021 года доля доллара и евро в расчётах составляла 98,2%.

Доля рубля в расчётах за поставки в африканские государства в феврале 2023 года находилась на отметке 82,45%, после чего стало наблюдаться заметное снижение. Уже в марте этого года российская валюта использовалась в 61,3% случаев, в апреле — 44,9%, а в мае — 35,2%. В июле же популярность рубля опускалась до 12,7% на фоне резкого подорожания доллара.

Как пояснил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, волатильность в расчётах напрямую связана с логистикой, набором поставляемых товаров, доступностью и удобством использования денежных единиц. Поскольку стоимость в контрактах и договорах, как правило, указывается в долларах, при оплате имеет значение курс рубля или иной валюты, а также удобство совершения трансакций.