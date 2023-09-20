Первый магазин Tommy Hilfiger возобновил работу в Москве
В Москве открылся первый магазин американской марки Tommy Hilfiger, которая объявляла об уходе из России. В продаже коллекции прежних лет, но цены на них увеличены на 30%. Об этом пишет Mash, отмечая, что вряд ли владельцам дадут работать под старым брендом.
Открытие Tommy Hilfiger. Видео © t.me / Mash
ООО "Ритэйл Экселенс" получило право вести бизнес после долгих переговоров с собственником, ранее свернувшим деятельность в России. Первая торговая точка появилась в московском "Авиапарке". Организация хочет сохранить прежнее название на английском, но пока надежды на это у неё нет. Скорее всего, на вывеске будет указано "TH".
Компания собирается продолжать открывать магазины, но сотрудники признаются, что спрос среди россиян практически отсутствует. И это неудивительно, ведь, к примеру, брендовую кофточку на молнии и без можно теперь купить за 21 990 рублей, а носки — за 1500 рублей.
Ранее сообщалось, что турецкая компания приобретёт у корпорации PVH, владеющей брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn и другими, бизнес для возобновления продаж в России. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал, что Tommy Hilfiger в стране могут перезапустить до конца 2023 года. Часть магазинов до сих пор работают инкогнито и без вывески, закрыты лишь некоторые.
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