Первый магазин Tommy Hilfiger возобновил работу в Москве

В Москве открылся первый магазин американской марки Tommy Hilfiger, которая объявляла об уходе из России. В продаже коллекции прежних лет, но цены на них увеличены на 30%. Об этом пишет Mash, отмечая, что вряд ли владельцам дадут работать под старым брендом.

Открытие Tommy Hilfiger. Видео © t.me / Mash

ООО "Ритэйл Экселенс" получило право вести бизнес после долгих переговоров с собственником, ранее свернувшим деятельность в России. Первая торговая точка появилась в московском "Авиапарке". Организация хочет сохранить прежнее название на английском, но пока надежды на это у неё нет. Скорее всего, на вывеске будет указано "TH".